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02 апреля, 10:45

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Сергей Собянин назвал приоритетные направления развития московского транспорта

Сергей Собянин назвал приоритетные направления развития московского транспорта

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В Москве утвердили приоритеты развития транспортного комплекса. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

По его словам, первый в России беспилотный трамвай выйдет на линию в 2025 году. К запуску продолжат готовить и первый беспилотный поезд метро на БКЛ.

Кроме того, обновление составов завершат на МЦД и начнут на Ярославском направлении Московской железной дороги. Также в этом году закончится ремонт Ленинградского вокзала, а на Москве-реке откроется третий регулярный маршрут речного транспорта Новоспасский – ЗИЛ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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