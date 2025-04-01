Около 17% от месячной нормы осадков выпало 1 апреля в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Около 17% от месячной нормы осадков выпало в Москве 1 апреля. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

По словам синоптика, базовая метеостанция столицы ВДНХ зафиксировала выпадение 6,1 миллиметра осадков. При этом на других метеостанциях специалисты отмечали значения до 8 миллиметров.

"В Подмосковье самым дождливым местом стал Можайск – там за сутки выпало 10 миллиметров дождя или почти треть (29%) от месячной нормы", – написал Леус в телеграм-канале.

Синоптик добавил, что дождь продолжится в течение ночи на 2 апреля.

Из-за непогоды столичные городские службы были переведены в режим повышенной готовности. Вместе с тем на круглосуточное дежурство вышли аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов.

Как уточнил специалист центра погоды Евгений Тишковец, первая половина апреля будет относительно холодной, однако затем в Москву придет теплая погода. Во второй половине месяца днем установится температура в районе плюс 10–15 градусов. При этом количество осадков в апреле превысит норму примерно на 10–30%, отметил синоптик.