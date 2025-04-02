"Мой район. Новости": вафельная разметка появится на круговом перекрестке в Зеленограде

Вафельную разметку нанесут на круговом перекрестке Георгиевского проспекта, улицы Радио и Кутузовского шоссе в Зеленограде. Она повысит безопасность и позволит автомобилям свободно въезжать на круг.

В результате по задумке авторов проекта скорость движения на сложном участке вырастет, а число аварий сократится.

Всего в 2025 году в Зеленограде внедрят около 25 проектов по улучшению движения. В частности, на пяти участках улиц появятся дополнительные полосы, а также полосы для разворота.

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