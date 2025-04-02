02 апреля, 07:40Транспорт
"Мой район. Новости": вафельная разметка появится на круговом перекрестке в Зеленограде
Вафельную разметку нанесут на круговом перекрестке Георгиевского проспекта, улицы Радио и Кутузовского шоссе в Зеленограде. Она повысит безопасность и позволит автомобилям свободно въезжать на круг.
В результате по задумке авторов проекта скорость движения на сложном участке вырастет, а число аварий сократится.
Всего в 2025 году в Зеленограде внедрят около 25 проектов по улучшению движения. В частности, на пяти участках улиц появятся дополнительные полосы, а также полосы для разворота.
Подробнее – в программе "Мой район. Новости".