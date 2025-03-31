Массовый рейд среди водителей такси и каршеринга прошел в Одинцове

Сотрудники одинцовского отделения ГИБДД подводят итоги массового рейда, в ходе которого они проверяли машины такси и каршеринга. По словам автоинспекторов, они следили за соблюдением правил дорожного движения, перевозки пассажиров и багажа, а также наличием необходимых документов у водителей.

Сотрудники ГИБДД проверили больше 300 машин. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.