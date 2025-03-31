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31 марта, 06:30

Транспорт

Массовый рейд среди водителей такси и каршеринга прошел в Одинцове

Массовый рейд среди водителей такси и каршеринга прошел в Одинцове

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Сотрудники одинцовского отделения ГИБДД подводят итоги массового рейда, в ходе которого они проверяли машины такси и каршеринга. По словам автоинспекторов, они следили за соблюдением правил дорожного движения, перевозки пассажиров и багажа, а также наличием необходимых документов у водителей.

Сотрудники ГИБДД проверили больше 300 машин. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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