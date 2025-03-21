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21 марта, 21:30

Транспорт

"Московский патруль": сотрудники ГИБДД провели рейд среди велокурьеров

"Московский патруль": сотрудники ГИБДД провели рейд среди велокурьеров

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Сотрудники ГИБДД провели рейд среди велокурьеров. Все курьеры, которые были остановлены инспекторами, не знали, что нарушают правила ПДД.

Для упорядочения работы городскими властями был утвержден единый стандарт: электровелосипед должен иметь две системы торможения и модуль, ограничивающий скорость до 25 километров в час. Курьеров обяжут проходить обучающий курс на знание правил безопасного вождения. Нововведения начнут действовать с 1 мая этого года.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

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Программа: Московский патруль
транспортбезопасностьвидеоВлада Егорова
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