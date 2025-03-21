21 марта, 21:30Транспорт
"Московский патруль": сотрудники ГИБДД провели рейд среди велокурьеров
Сотрудники ГИБДД провели рейд среди велокурьеров. Все курьеры, которые были остановлены инспекторами, не знали, что нарушают правила ПДД.
Для упорядочения работы городскими властями был утвержден единый стандарт: электровелосипед должен иметь две системы торможения и модуль, ограничивающий скорость до 25 километров в час. Курьеров обяжут проходить обучающий курс на знание правил безопасного вождения. Нововведения начнут действовать с 1 мая этого года.
Подробнее – в программе "Московский патруль".