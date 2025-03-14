В метро выйдут 34 новых поезда "Москва-2024" в 2025 году

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В 2025 году на линии столичного метрополитена выйдут 34 новых поезда "Москва-2024", рассказал заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Составы заменят устаревшие вагоны на Замоскворецкой линии и появятся на новых участках Троицкой линии.

Поезда "Москва-2024" обустроены всем необходимым для комфорта пассажиров, например, внутри имеется сквозной проход через весь состав. Там также расположено множество информационных экранов и климатические системы с обеззараживанием воздуха. Кроме того, на поручнях есть USB- или Type-C-порты для зарядки гаджетов.

"Московское метро – мировой лидер по темпам обновления подвижного состава", – напомнил Ликсутов в телеграм-канале Дептранса.

По словам вице-мэра, с 2010 года было закуплено более 4,8 тысячи современных вагонов, что позволило увеличить их количество почти в шесть раз.

Ранее стало известно, что в Москве начали готовить поезда к теплому сезону. Специалисты Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) проверят более 3,5 тысячи вагонов.

Особое внимание уделят системам климат-контроля и вентиляции, видеонаблюдению и связи пассажиров с управляющей бригадой состава. Обследуют освещения в тамбурах и салонах вагонов. Работы планируют завершить в мае.

