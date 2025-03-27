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27 марта, 06:45

Транспорт

Мишустин объявил о продлении трассы М-12 в Сибирь

Мишустин объявил о продлении трассы М-12 в Сибирь

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Трассу М-12 "Москва – Казань" решено продлить до Тюмени. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Сначала дорога дойдет до Екатеринбурга, а затем продолжится дальше в Сибирь.

По словам премьера, магистраль востребована среди автомобилистов. С февраля столичным водителям доступна оплата платных участков трассы М-12 через сервис "Мои платежи" на портале mos.ru – счет приходит автоматически в день поездки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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