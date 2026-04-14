Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
14 апреля, 21:52

Шоу-бизнес
Главная / Новости /

Sun: певица Мадонна представит новый альбом 17 апреля

Певица Мадонна представит новый альбом 17 апреля – СМИ

Фото: ТАСС/Zuma

Американская певица Мадонна в пятницу, 17 апреля, представит новый альбом после 7-летнего перерыва, сообщает Sun со ссылкой на источник.

По данным СМИ, артистка "готова вступить в новую эру" и представит то, над чем она работала вместе с продюсером Стюартом Прайсом. Кроме того, по информации журналистов, альбом стал для Мадонны проектом, в который она "вложила огромную душу".

Однако издание не уточняет, будут опубликованы новые композиции или представлена информация о грядущем альбоме. Журналисты также подчеркивают, что певица хранит молчание по поводу своего возвращения, однако она удалила все фотографии из своих соцсетей, обновила фото профиля и свой сайт.

Прошлый альбом Мадонны, Madame X, вышел в 2019 году. За ним самый длительный перерыв за всю историю ее музыкальной карьеры.

Ранее народный артист РФ Филипп Киркоров выпустил новый альбом Uno, в который вошли 17 композиций. Среди них – как его известные хиты, так и новые композиции. Сам артист назвал релиз "классикой от классика". Он уточнил, что в виниловую версию вошли только 13 треков.

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика