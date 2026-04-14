Sun: певица Мадонна представит новый альбом 17 апреля

Американская певица Мадонна в пятницу, 17 апреля, представит новый альбом после 7-летнего перерыва, сообщает Sun со ссылкой на источник.

По данным СМИ, артистка "готова вступить в новую эру" и представит то, над чем она работала вместе с продюсером Стюартом Прайсом. Кроме того, по информации журналистов, альбом стал для Мадонны проектом, в который она "вложила огромную душу".

Однако издание не уточняет, будут опубликованы новые композиции или представлена информация о грядущем альбоме. Журналисты также подчеркивают, что певица хранит молчание по поводу своего возвращения, однако она удалила все фотографии из своих соцсетей, обновила фото профиля и свой сайт.

Прошлый альбом Мадонны, Madame X, вышел в 2019 году. За ним самый длительный перерыв за всю историю ее музыкальной карьеры.

