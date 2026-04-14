Выступление Бибера на фестивале Coachella спровоцировало споры о сексизме

Выступление Джастина Бибера на фестивале Coachella спровоцировало бурные обсуждения в Сети. Пользователи сравнили его минималистичное шоу с театральным перформансом Сабрины Карпентер, а также их гонорары, и пришли к выводу, что в шоу-бизнесе процветает сексизм. Подробности – в материале Москвы 24.

"Исцеление не всегда бывает громким"

Фото: Getty Images/Kevin Mazur

Выступление Джастина Бибера в качестве хедлайнера на музыкально-художественном фестивале Coachella 11 апреля в штате Калифорния стало одним из самых обсуждаемых событий. Концерт получился минималистичным и носил импровизационный характер, отметили в СМИ. Бибер, сидя за компьютером на сцене, пересматривал свои старые видео и подпевал. Он также попросил фанатов помочь ему с трек-листом и предложил присылать свои любимые композиции в комментариях к трансляции. Кроме того, один из роликов завис, и Джастин пожаловался на медленный Wi-Fi. Бибер неспешно передвигался по сцене, а некоторые песни исполнил и вовсе лежа.

Зрители не увидели ни подтанцовки, ни сложных декораций, ни смены костюмов, ни какой-либо постановки шоу. На сцене появились лишь гитаристы, исполнившие несколько треков, а также специальные гости. Причем это было первое крупное выступление Бибера за последние годы.

Сет Бибера на Coachella состоялся на фоне нескольких лет творческого затишья. В марте 2023-го он окончательно отменил турне Justice из-за обострения синдрома Рамсея-Ханта, который сопровождался частичным параличом лица. Кроме того, поклонники певца подозревали, что кумир испытывает стресс из-за секс-скандала вокруг рэпера P.Diddy, потому что якобы тоже мог быть одной из жертв скандального музыканта. Помимо этого, за время творческого перерыва Джастин впервые стал отцом: в августе 2024-го он сообщил об этом в своих соцсетях. В 2025-м Бибер представил первый за 4 года студийный альбом Swag.

В Сети неоднозначно отреагировали на выступление Джастина, назвав его караоке-вечеринкой. При этом части фанатов понравилась камерная и "душевная" атмосфера шоу: его даже назвали "целебным", напомнив критикам, что исполнитель пережил непростые времена. В свою очередь, другие ожидали большего, сочтя выступление слишком расслабленным и даже "ленивым". Хейтеров обескуражил и тот факт, что Джастин стал самым высокооплачиваемым артистом на фестивале: его гонорар за два уикенда выступлений (Бибер также выйдет на сцену на Coachella 18 апреля) составил 10 миллионов долларов, сообщили СМИ.

"Джастин Бибер обманом выманил у Coachella 10 миллионов долларов за воспроизведение песен с YouTube"; "Бибер устроил одно из самых ленивых выступлений за всю историю", "это худший хедлайнер Coachella в истории, потому что какого черта ты просто сидишь с ноутбуком", "многие называют его вялым или невпечатляющим. Но для меня это было самым здоровым возвращением. <...> Он погрузился в прошлое, просматривая старые видео на YouTube, исполняя дуэты со своим молодым "я" и смешивая ностальгию с новыми главами", "это тихое напоминание о том, что исцеление не всегда бывает громким или эффектным", – отметили комментаторы.

Неоднозначно прокомментировали выступление Бибера и коллеги. Шведская певица Сара Ларссон опубликовала в соцсетях видео, где она с друзьями наблюдает за трансляцией концерта.

"Давайте посидим и посмотрим YouTube", – прокомментировала она шоу.

В какой-то момент Ларссон и вовсе задалась вопросом: "Что это было?" Однако позже певица объяснила подписчикам, что не пыталась высмеять коллегу, а, напротив, "очень сильно поймала вайб этого шоу".

В свою очередь, Кэти Перри выложила в своих соцсетях видео с выступления Бибера, на котором она присутствовала, и с иронией прокомментировала происходящее.

"Слава богу, есть YouTube Premium, я не хочу смотреть рекламу", – заявила в ролике знаменитость.

"Нет той энергии"

Фото: Getty Images/Kevin Mazur

Многие пользователи Сети сравнили шоу Джастина с выступлением другого хедлайнера фестиваля – Сабрины Карпентер. Издание The Hollywood Reporter назвало ее перформанс "замысловатым сетом в стиле винтажного Голливуда". Среди приглашенных звезд отметились актеры Сэм Эллиотт, Сьюзан Сарандон и Уилл Феррелл. Журналисты также отметили оформление сцены и смену декораций: Карпентер выступила на фоне импровизированных Голливудских холмов, дополненных вывеской "Сабринавуд", сцена также превратилась в студию звукозаписи, затем в бар и в городской пейзаж, напоминающий Бродвей.

Выступление поддерживала команда танцоров, костюмы которых тоже менялись в зависимости от декораций: от собак до цирковых артистов. Не обошлось и без спецэффектов. Сабрина завершила шоу песней Tears, сидя на троне, который поднялся из машины, а внизу заработал фонтан. Карпентер покинула сцену, уехав на ретро-автомобиле.

Столь разные выступления музыкантов на фестивале спровоцировали спор в Сети. Комментаторы заговорили о сексизме в шоу-бизнесе и предвзятом отношении. Некоторые высказались по поводу того, что ни возраст, ни жизненные трудности не оправдывают "ленивого" выступления Бибера. Другие отметили, что если бы Карпентер позволила себе подобное шоу, ее бы раскритиковали.

"Женщины-артистки выкладываются на полную: полеты, высокие ноты, фейерверки, наряды. В то время как Джастин Бибер, самый дорогой исполнитель Coachella, просто сидит в обычной футболке, смотрит YouTube и все равно получает снисхождение?"; "фанаты защищают посредственное выступление Джастина Бибера на Coachella, говоря, что ему 32 года и это нормально, что у него уже нет той энергии. Тем временем Леди Гаге 40..."; "если бы Сабрина Карпентер делала то же, что сейчас делает Джастин Бибер, ее карьера была бы окончена", – выразили мнение комментаторы в Сети.

Масла в огонь дискуссии подлил и тот факт, что, по данным СМИ, Карпентер получила едва ли не вдвое меньший гонорар, чем Бибер.