Хейли Бибер и Селена Гомес отписались друг от друга в соцсетях. Интернет-пользователи сразу решили, что между знаменитостями обострился негласный конфликт, который им приписывают на протяжении нескольких лет. Что происходит между знаменитостями и действительно ли развелись Хейли и Джастин Бибер, разбиралась Москва 24.

Лайк, отписка

Фото: legion-media.com/Bang Media International

Фанаты давно стравливали певицу Селену Гомес и модель Хейли Бибер. Причиной предполагаемой вражды звезд считают громкий роман Гомес и Джастина Бибера. Они познакомились в 2010 году, несколько раз драматично расставались, а затем вновь сходились. В 2017 году состоялся окончательный разрыв, вскоре после которого певец начал встречаться с племянницей актера Алека Болдуина, Хейли. В 2018-м пара поженилась, а в августе прошлого года впервые стала родителями: на свет появился сын, которого назвали Джек Блюз.

Поклонники звезд считали, что Гомес затаила обиду на нынешнюю супругу бывшего возлюбленного, ведь сама мечтала пойти с Бибером под венец. Однако девушки активно опровергали слухи о конфликте. В 2022 году Селена и Хейли опубликовали совместную фотографию, на которой тепло обнимали друг друга. Также Селена неоднократно призывала подписчиков прекратить травлю Хейли в Сети. С 2023 года знаменитости регулярно лайкали публикации друг друга.

Да и в последнее время девушки публично демонстрировали хорошие отношения. В декабре прошлого года Хейли лайкнула пост Селены, посвященный ее помолвке с Бенни Бланко. А в мае Гомес отметила пост известного магазина, посвященный тому, что отныне в нем будет представлен бренд косметической линии Хейли (к слову, там же представлен бьюти-бренд Селены).

Однако на днях интернет-пользователи заметили, что актриса и модель отписались друг от друга в соцсетях. Учитывая недавнюю взаимную поддержку, этот факт вызвал шок у фанатов. Многие решили, что негласная вражда между знаменитостями все же имеет место.

"Селена увидела, что Хейли стала богаче ее, и стала очень ревновать", "Нет! Снова эта дурацкая драма... Представьте, как мы устали", – пишут интернет-пользователи.

Сами Гомес и Бибер пока не комментировали ситуацию.

Уже развелись?

Фото: legion-media.com/LAGOSSIPTV/BLUELOVEIMAGES/Backgrid USA

Хейли и Джастин подружились еще будучи подростками и много времени проводили вместе. По данным СМИ, в 2016 году оба по очереди подтвердили, что приятельские отношения переросли в роман. Но в статусе пары знаменитости продержались лишь несколько месяцев, решив вернуться к дружескому формату отношений.

Однако в 2018 году Джастин и Хейли воссоединились и объявили о помолвке, а в сентябре того же года поженились.

С марта 2025-го в Сети регулярно появляются слухи, что пара на грани расставания. Именно тогда поклонники заметили, что Хейли внезапно отписалась от Джастина в соцсетях. Однако вскоре модель опровергла подозрения, заявив, что это был просто технический сбой.

17 июня Daily Mail выпустило материал, в котором журналисты предположили, что супруги все же официально развелись. К таким выводам они пришли, проанализировав последние новости. Во-первых, Хейли не поздравила Джастина с Днем отца. Более того, модель написала под одним из фото благоверного фразу "День отца – отстой". Поклонники сочли, что Хейли отомстила супругу за то, что ранее он в таком же духе высказался о Дне матери.

"Люблю вас, мамы, но День матери – отстой", – заявлял Бибер в соцсетях.

Вместо радостных постов счастливого родителя в ленте Джастина в День отца был поток сообщений, в которых певец намекал на серьезные проблемы. За несколько часов он разместил более 20 публикаций, где рассказал, что "сломлен, зол и истощен" из-за постоянных мыслей о себе. Были и фото, после которых поклонники стали думать, что исполнитель злоупотребляет запрещенными веществами.

Во-вторых, из профиля Хейли удалены некоторые снимки с Джастином. Кроме того, в конце мая стало известно, что звезда продала свой косметический бренд, который основала в 2022 году, однако сохранила за собой позицию главного креативного директора. Сумма сделки составила 1 миллиард долларов.

По слухам, все это произошло уже после развода из-за тонкостей американского законодательства: в Калифорнии, где живет пара, действует закон об общей супружеской собственности. Это значит, что все активы и долги делятся между партнерами поровну. Однако по неподтвержденным данным СМИ, вся прибыль от сделки поступила на счета Хейли.

Кто кому изменил

Фото: legion-media.com/The Hollywood JR/Backgrid USA

11 июня Джастин опубликовал двусмысленный пост, заставив фолловеров строить новые предположения.

"Возможно, в другой жизни все сложилось бы так, как мы оба хотели. Я бы предпочел никогда ее не встречать. Несмотря на всю мою любовь к ней, теперь она принадлежит кому-то другому", – написал Бибер.

Вскоре певец удалил публикацию, но интернет-пользователи решили, что поп-звезда намекнул на измену супруги.

К слову, Биберу не впервые приходится удалять посты из соцстей. Однажды он подвергся хейту подписчиков из-за публикации, где писал про свою жену. Исполнитель поздравил возлюбленную с тем, что ее фото было опубликовано на обложке журнала Vogue. Однако вскоре стер пост под натиском публики.





Джастин Бибер певец Это напомнило мне, как мы с Хейли однажды сильно поссорились. Я сказал ей, что она никогда не попадет на обложку Vogue. Знаю, что это было очень грубо. Тогда я просто хотел ей отомстить. Но, взрослея, мы понимаем, что месть ни к чему не приводит. Детка, ты и так знаешь, но все равно: прости меня за мои слова. Я сильно ошибался.

При этом в интервью тому же журналу Хейли заявила, что у них с супругом все хорошо.

"Люди постоянно говорят, что мы несчастны и разводимся. Это такой вынос мозга. Каждые два дня появляется новый заголовок, который не имеет смысла", – сказала модель.

К слову, за последние несколько месяцев поклонники певца трижды подозревали его в измене, правда, ни разу этому не было официального подтверждения. В феврале 2025 года Бибер оставил комментарий и влюбленный эмодзи под фото певицы и актрисы Кеке Палмер. Фанаты сразу предположили, что Джастин "готовится уйти от Хейли".

В апреле певца заметили на праздновании дня рождения исполнительницы Megan Thee Stallion – в Сети появились их совместные фото. Поклонники сразу обратили внимание, что на снимках с именинницей Бибер выглядит якобы счастливее, чем с собственной женой. К слову, Хейли поставила под фотографиями эмодзи в виде сердца.

В конце мая певец вновь разгневал интернет-пользователей тем, что написал под снимком 17-летней актрисы Арианы Гринблатт в соцсетях: "Я люблю тебя!" Поклонники сочли комментарий неуместным сразу по нескольким причинам: Ариана несовершеннолетняя, Бибер женат, к тому же фанаты решили, что на том фото актриса очень похожа на бывшую Бибера, Селену Гомес.