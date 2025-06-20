Хейли Бибер и Селена Гомес отписались друг от друга в соцсетях. Интернет-пользователи сразу решили, что между знаменитостями обострился негласный конфликт, который им приписывают на протяжении нескольких лет. Что происходит между знаменитостями и действительно ли развелись Хейли и Джастин Бибер, разбиралась Москва 24.
Лайк, отписка
Фанаты давно стравливали певицу Селену Гомес и модель Хейли Бибер. Причиной предполагаемой вражды звезд считают громкий роман Гомес и Джастина Бибера. Они познакомились в 2010 году, несколько раз драматично расставались, а затем вновь сходились. В 2017 году состоялся окончательный разрыв, вскоре после которого певец начал встречаться с племянницей актера Алека Болдуина, Хейли. В 2018-м пара поженилась, а в августе прошлого года впервые стала родителями: на свет появился сын, которого назвали Джек Блюз.
Поклонники звезд считали, что Гомес затаила обиду на нынешнюю супругу бывшего возлюбленного, ведь сама мечтала пойти с Бибером под венец. Однако девушки активно опровергали слухи о конфликте. В 2022 году Селена и Хейли опубликовали совместную фотографию, на которой тепло обнимали друг друга. Также Селена неоднократно призывала подписчиков прекратить травлю Хейли в Сети. С 2023 года знаменитости регулярно лайкали публикации друг друга.
Да и в последнее время девушки публично демонстрировали хорошие отношения. В декабре прошлого года Хейли лайкнула пост Селены, посвященный ее помолвке с Бенни Бланко. А в мае Гомес отметила пост известного магазина, посвященный тому, что отныне в нем будет представлен бренд косметической линии Хейли (к слову, там же представлен бьюти-бренд Селены).
Однако на днях интернет-пользователи заметили, что актриса и модель отписались друг от друга в соцсетях. Учитывая недавнюю взаимную поддержку, этот факт вызвал шок у фанатов. Многие решили, что негласная вражда между знаменитостями все же имеет место.
"Селена увидела, что Хейли стала богаче ее, и стала очень ревновать", "Нет! Снова эта дурацкая драма... Представьте, как мы устали", – пишут интернет-пользователи.
Сами Гомес и Бибер пока не комментировали ситуацию.
Уже развелись?
Хейли и Джастин подружились еще будучи подростками и много времени проводили вместе. По данным СМИ, в 2016 году оба по очереди подтвердили, что приятельские отношения переросли в роман. Но в статусе пары знаменитости продержались лишь несколько месяцев, решив вернуться к дружескому формату отношений.
Однако в 2018 году Джастин и Хейли воссоединились и объявили о помолвке, а в сентябре того же года поженились.
С марта 2025-го в Сети регулярно появляются слухи, что пара на грани расставания. Именно тогда поклонники заметили, что Хейли внезапно отписалась от Джастина в соцсетях. Однако вскоре модель опровергла подозрения, заявив, что это был просто технический сбой.
17 июня Daily Mail выпустило материал, в котором журналисты предположили, что супруги все же официально развелись. К таким выводам они пришли, проанализировав последние новости. Во-первых, Хейли не поздравила Джастина с Днем отца. Более того, модель написала под одним из фото благоверного фразу "День отца – отстой". Поклонники сочли, что Хейли отомстила супругу за то, что ранее он в таком же духе высказался о Дне матери.
"Люблю вас, мамы, но День матери – отстой", – заявлял Бибер в соцсетях.
Вместо радостных постов счастливого родителя в ленте Джастина в День отца был поток сообщений, в которых певец намекал на серьезные проблемы. За несколько часов он разместил более 20 публикаций, где рассказал, что "сломлен, зол и истощен" из-за постоянных мыслей о себе. Были и фото, после которых поклонники стали думать, что исполнитель злоупотребляет запрещенными веществами.
Во-вторых, из профиля Хейли удалены некоторые снимки с Джастином. Кроме того, в конце мая стало известно, что звезда продала свой косметический бренд, который основала в 2022 году, однако сохранила за собой позицию главного креативного директора. Сумма сделки составила 1 миллиард долларов.
По слухам, все это произошло уже после развода из-за тонкостей американского законодательства: в Калифорнии, где живет пара, действует закон об общей супружеской собственности. Это значит, что все активы и долги делятся между партнерами поровну. Однако по неподтвержденным данным СМИ, вся прибыль от сделки поступила на счета Хейли.
Кто кому изменил
11 июня Джастин опубликовал двусмысленный пост, заставив фолловеров строить новые предположения.
"Возможно, в другой жизни все сложилось бы так, как мы оба хотели. Я бы предпочел никогда ее не встречать. Несмотря на всю мою любовь к ней, теперь она принадлежит кому-то другому", – написал Бибер.
Вскоре певец удалил публикацию, но интернет-пользователи решили, что поп-звезда намекнул на измену супруги.
К слову, Биберу не впервые приходится удалять посты из соцстей. Однажды он подвергся хейту подписчиков из-за публикации, где писал про свою жену. Исполнитель поздравил возлюбленную с тем, что ее фото было опубликовано на обложке журнала Vogue. Однако вскоре стер пост под натиском публики.
При этом в интервью тому же журналу Хейли заявила, что у них с супругом все хорошо.
"Люди постоянно говорят, что мы несчастны и разводимся. Это такой вынос мозга. Каждые два дня появляется новый заголовок, который не имеет смысла", – сказала модель.
К слову, за последние несколько месяцев поклонники певца трижды подозревали его в измене, правда, ни разу этому не было официального подтверждения. В феврале 2025 года Бибер оставил комментарий и влюбленный эмодзи под фото певицы и актрисы Кеке Палмер. Фанаты сразу предположили, что Джастин "готовится уйти от Хейли".
В апреле певца заметили на праздновании дня рождения исполнительницы Megan Thee Stallion – в Сети появились их совместные фото. Поклонники сразу обратили внимание, что на снимках с именинницей Бибер выглядит якобы счастливее, чем с собственной женой. К слову, Хейли поставила под фотографиями эмодзи в виде сердца.
В конце мая певец вновь разгневал интернет-пользователей тем, что написал под снимком 17-летней актрисы Арианы Гринблатт в соцсетях: "Я люблю тебя!" Поклонники сочли комментарий неуместным сразу по нескольким причинам: Ариана несовершеннолетняя, Бибер женат, к тому же фанаты решили, что на том фото актриса очень похожа на бывшую Бибера, Селену Гомес.