Бывший менеджер Джастина Бибера объяснил его странное поведение участием в культе

Состояние Джастина Бибера вызывает у фанатов все больше вопросов: недавно он поссорился с папарацци, а затем устроил странные танцы на фестивале Coachella. При этом бывший гастрольный менеджер певца уверен, что тут не обошлось без нового наставника звезды, пастора Джуды Смита. Подробности – в материале Москвы 24.

Пастор раздора

Фото: Kevin Mazur/Getty Images for Def Jam

22 апреля издание TMZ со ссылкой на инсайдеров сообщило, что Джастин Бибер и его бывший гастрольный менеджер, а также креативный директор личного бренда Райан Гуд не общаются уже больше года. Всему виной якобы пастор церкви Churchome в Беверли-Хиллз Джуда Смит, к которому Джастин регулярно наведывается. Раньше туда ходил и Райан, но затем пришел к выводу, что не хочет участвовать в "культе".

Источники отметили, что за последние годы Бибер и Смит невероятно сблизились: Джастин даже включил Джуду в совет директоров своего бренда. Кроме того, они регулярно проводят время вместе, например, в феврале 2024 года певец брал с собой священнослужителя на Суперкубок в Лас-Вегас. Про словам инсайдеров, бывший гастрольный менеджер хоть и не общается с Бибером, очень переживает за него и следит за всеми злоключениями Джастина по публикациям в СМИ.

Ранее журналисты писали, что с Джудой Смитом Джастин сблизился вскоре после того, как разругался со своим прежним пастором и духовным наставником Карлом Ленцем. В 2020 году священника уволили из церкви Хиллсонг из-за "проблем с руководством и нарушения доверия, а также недавнего раскрытия фактов моральных недостатков".

"Это должно прекратиться"

Фото: DUTCH/Bauer-Griffin/GC Images

Неоднозначное поведение мужа модели Хейли Бибер уже давно беспокоит фанатов: они отмечают, что певец в последнее время выглядит изможденным, странно одевается и регулярно пугает подписчиков своими постами в блоге. Общественность гадает, что же является причиной: переживания на фоне скандального процесса над рэпером P. Diddy, усталость от публичности, возвращение Джастина к старым вредным привычкам или проблемы в семье (еще недавно в Сети ходили слухи, что пара на грани развода).

В апреле Джастин принял участие в фестивале музыки и искусств Coachella, который проходил в Калифорнии. Там он исполнил несколько своих хитов, а также повеселился на вечеринках, устроенных организаторами. Кадры с мероприятия, где музыкант курит и странно танцует, публиковали западные СМИ, и они вновь опечалили некоторых поклонников певца. Одни отметили чрезмерную худобу Бибера, заявив, что он находится "под сильным влиянием и не выглядит нормально", другие заключили, что певец явно нуждается в помощи и ему "нужны лучшие друзья рядом". Нашлись и те, кто считает, что Джастин просто развлекается и причин для беспокойства на самом деле нет.

Незадолго до этого Бибер разругался с папарацци во время посещения кофейни в Палм-Спрингс. СМИ писали, что певец подошел к снимающим его фотографам и в течение 30 секунд отчитывал их, заявив, что тех волнуют лишь деньги, а не люди.



Джастин Бибер певец Нет. Не доброе утро. Ты уже знаешь. Зачем ты здесь? Деньги – вот все, чего ты хочешь. Тебе плевать на людей.

Позже, 24 апреля, вокалист опубликовал в своем блоге ролик, на котором видно, как его окружают папарацци, когда он выходит к дороге из узкого переулка, а сопровождающие Джастина тщетно пытаются оттеснить фотографов в сторону.

"Это должно прекратиться", – лаконично подписал видео Бибер.

Ролик вызвал неоднозначную реакцию у интернет-пользователей: одни посочувствовали Джастину и призвали журналистов быть более деликатными, другие заявили, что это неизбежное следствие славы, и посоветовали Биберу определиться, хочет ли он быть знаменитым или нет. Вскоре певец опубликовал новый загадочный пост, в котором поведал, что он "слишком несовершенен" для великого замысла Бога.