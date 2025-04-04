Dailу Mail: модель Хейли Бибер обеспокоена поведением мужа после голодания

Фото: Photo by Evan Agostini/Invision/AP

Модель Хейли Бибер беспокоится из-за поведения своего мужа Джастина Бибера после голодания. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Dailу Mail.

По данным издания, Бибер впал в манию, не спит и почти не ест.

"Шлет безумные сообщения посреди ночи. В его словах часто нет особого смысла, но он убежден, что это не так. Он не осознает, как сильно нуждается в помощи, и все вокруг него по-настоящему обеспокоены", – говорится в материале.

Ранее сообщалось, что певец сильно похудел на фоне скандала с рэпером P. Diddy (настоящее имя – Шон Комбс. – Прим. ред.), с которым сотрудничал с 13 лет. По словам источников, Хейли помогает ему справиться с непростым периодом. Модель надеется, что муж пройдет курс психотерапии на фоне случившегося.

Биберы заключили брак в 2018 году, а в августе 2024 года стали родителями. При этом Хейли рассказала, что оказалась вынуждена скрывать свою беременность на протяжении шести месяцев из-за постоянного хейта.