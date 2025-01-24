Page Six: Джастин и Хейли Бибер сконцентрировались на сыне на фоне слухов о разводе

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/justinbieber

Певец Джастин Бибер и его жена Хейли сконцентрировались на сыне на фоне слухов об их приближающемся разводе, сообщает агентство Page Six.

Аноним рассказал журналистам, что звездная пара относится к слухам о своем расставании несерьезно и считает их "нелепыми". На данный момент они "чувствуют себя прекрасно и наслаждаются новой главой своей жизни".

Игнорируя все публикации о своем разводе, пара сосредотачивается на том, что является для них самым важным, отметил инсайдер. Он пояснил, что речь идет об их семье, карьере, друзьях и боге.

Биберы стали родителями в августе 2024 года. Близкие к их семье источники западных СМИ рассказывали, что супруги мечтали о ребенке. По словам одного из инсайдеров, в день, когда певец узнал о беременности супруги, был "на седьмом небе от счастья". Журналисты подчеркивали, что артист показывает себя в качестве хорошего отца.

При этом Хейли рассказала, что оказалась вынуждена скрывать свою беременность на протяжении шести месяцев из-за постоянного хейта. Она объяснила, что не желала подвергаться очередной критике и извиняться. Модель заявила, что с самого начала ее романа с музыкантом в отношении нее пользователи постоянно выражали негатив.

