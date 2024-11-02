Хейли Бибер показала первый костюм новорожденного сына для Хеллоуина

Фото: instagram.com(принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/haileybieber

Музыкант Джастин Бибер и его жена Хейли сделали фотографии со своим новорожденным сыном Джеком Блюзом в костюмах для Хеллоуина. Снимки модель опубликовала на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ), передает "Газета.ру".

Семья перевоплотилась в героев известного мультсериала "Ким Пять-с-плюсом" Ким, Рона и Руфуса. Но фото новорожденный первенец находится на руках у певца.

Биберы стали родителями 24 августа. Инсайдеры западных СМИ рассказывали, что супруги мечтали о ребенке. По словам источника, в день, когда Бибер узнал о беременности супруги, был "на седьмом небе от счастья". В СМИ подчеркивали, что артист показывает себя в качестве хорошего отца.