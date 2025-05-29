HB: Хейли Бибер продала свой бренд косметики Rhode за 1 млрд долларов

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Модель Хейли Бибер продала свой бренд косметики Rhode за 1 миллиард долларов, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на издание Harper's Bazaar.

По данным журналистов, сделка была заключена с компанией e.l.f. Beauty. За нее модель получит 600 миллионов долларов наличными, 200 миллионов акциями и еще 200 миллионов при росте продаж бренда в течение трех лет.

Однако Бибер продолжит принимать участие в развитии бренда. Она станет креативным директором и стратегическим консультантом, а также будет руководителем отдела инноваций. Сооснователи бренда Майкл и Лорен Рэтнер сохранят свои руководящие позиции.

Ранее СМИ писали, что модель беспокоится из-за поведения своего мужа Джастина Бибера после голодания. Согласно информации журналистов, певец впал в манию, не спит и почти не ест. Отмечалось, что Бибер не осознает, что ему нужна помощь.