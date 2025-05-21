Хейли Бибер рассказала, что после родов у нее открылось сильное кровотечение

Фото: instagram.com(признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации)/Hailey Rhode Bieber

После родов у модели Хейли Бибер открылось сильное кровотечение. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на интервью звезды изданию Vogue.

Модель прошла длительную подготовку с йогой, дыхательной гимнастикой и курсом акупунктуры, однако за несколько недель до родов у нее стали "подтекать" околоплодные воды.

"Все прошло совсем не так, как я представляла", – сказала Бибер.

По ее словам, врачи вызвали схватки искусственно, после чего 18 часов девушка провела без обезболивающих препаратов.

"Люди умирают от таких осложнений. Эта мысль не давала мне покоя, хотя я полностью доверяла врачам", – добавила модель.

Биберы стали родителями 24 августа прошлого года. Инсайдеры западных СМИ рассказывали, что супруги мечтали о ребенке. По словам источника, в день, когда Бибер узнал о беременности жены, он был "на седьмом небе от счастья". В СМИ подчеркивали, что артист показывает себя в качестве хорошего отца.

