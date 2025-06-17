Daily Mail: Джастин и Хейли Бибер тайно развелись

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Канадский певец Джастин Бибер и его супруга, американская модель Хейли Бибер тайно развелись. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на издание Daily Mail.

К такому выводу пришли поклонники, обратив внимание на странное поведение артиста. Например, в День отца, который празднуется 15 июня, исполнитель опубликовал несколько кадров, на которых видно, как он показывает средний палец, сидит на полу в гостиной, ругается со своим лучшим другом, а также оскорбляет супругу.

После этого Бибер заявил, что зол, измотан и сломлен. Однако причину такого поведения артист не раскрыл. Кроме того, фанаты заметили, что жена певца публично не поздравила мужа с Днем отца, хотя и провела с ним полдня. При этом поклонники указали, что в День матери, который отмечается 11 мая, модель опубликовала фото с сыном, но без супруга.

Кроме того, издание заявило, что о возможном разводе пары свидетельствует сделка, которую жена Бибера заключила с американским косметическим брендом Elf Beauty, продав свою компанию Rhode за миллиард долларов.

Журналисты предполагают, что сделка была оформлена после развода, так как в американском штате Калифорния существует закон об общей собственности, предполагающий, что во время расторжения брака имущество пары должно быть поделено поровну. Однако заработок с продажи компании получила только модель.

Ранее СМИ сообщали, что модель переживает из-за поведения супруга после голодания. Согласно сведения журналистов, певец впал в манию, не спит и почти не ест. Отмечалось, что Бибер не осознает, что ему нужна помощь.

