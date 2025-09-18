Белла Хадид попала в больницу из-за обострения серьезного заболевания

Супермодель Белла Хадид сообщила в соцсетях, что попала в больницу из-за обострения болезни Лайма. Звезда страдает недугом уже на протяжении многих лет. У кого еще из звезд шоу-бизнеса диагностировано это заболевание, читайте в материале Москвы 24.

Белла Хадид

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/bellahadid

Супермодель госпитализировали после очередного ухудшения состояния: она опубликовала пост в соцсетях, где показала снимки из больницы. Знаменитость предстала на фото с отекшим лицом и под капельницами. Подписчики сразу же поддержали звезду в комментариях.

"Ты наш боец! Любим тебя очень сильно", "ты такая стойкая!", "мы любим тебя и всегда будем рядом", – написали фанаты.

По данным СМИ, Белла узнала, что страдает болезнью Лайма (клещевой боррелиоз – инфекционное заболевание, которое передается через укусы клещей) еще в 2012 году. Недуг вызывает приступы тошноты, отеки, покраснения кожи, бессонницу и даже помутнение сознания, может отражаться на почках. В периоды обострения Хадид лежит под капельницами.

Модель не скрывает от подписчиков свое состояние и всегда делится подробностями, как проходят обследования и лечение. Например, в августе 2023 года она рассказала, что на протяжении последних 100 дней проходила курс лечения.

"Если бы мне пришлось пройти через все это снова, чтобы попасть сюда, в этот момент, когда я нахожусь здесь, со всеми вами, наконец-то здоровая, я бы сделала все это снова. Все это сделало меня тем человеком, который я есть сегодня. Та маленькая я, которая страдала, гордилась бы взрослой мной за то, что я не сдалась", – писала тогда знаменитость.

Джастин Тимберлейк

Фото: ТАСС/dpa/picture-alliance/Carsten Koall

В августе американский певец сообщил в своих соцсетях, что ему тоже диагностировали болезнь Лайма. Джастин отметил, что во время концертов в рамках мирового тура Forget Tomorrow часто испытывал тошноту, усталость и сильную невралгию, однако решил продолжать выступления.





Джастин Тимберлейк певец, музыкант Я говорю об этом не для того, чтобы вы меня пожалели, но хочу пролить свет на то, с чем мне пришлось столкнуться за кулисами.

Певец также сообщил, что жизнь с таким недугом "может быть невыносимо изнурительной, как морально, так и физически".

Джастин неспроста разоткровенничался с аудиторией: поклонники встретили его тур, который длился с 29 апреля 2024 года по 30 июля 2025-го, прохладно. Некоторые отмечали в соцсетях, что певец не выкладывается на сцене, выглядит вялым, просто "прогуливается" вместо энергичных танцев. Шоу даже называли "караоке-туром", из-за того что в нем нередко звучала фонограмма или певец отдавал микрофон толпе.

Джастин Бибер

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/lilbieber

Исполнитель рассказал о том, что страдает болезнью Лайма, в 2020 году в своих соцсетях. Таким образом певец ответил на многочисленные комментарии аудитории о его внешнем виде. Подписчики отмечали усталость и проблемы с кожей у звезды, некоторые даже предположили, что Джастин употребляет запрещенные вещества.

Тогда Бибер развеял слухи, объяснив, что на протяжении почти пары лет борется с недугом, который влияет на "уровень энергии и здоровье в целом". Певец добавил, что у него также обнаружили "серьезный случай хронического мононуклеоза".

Келли Осборн

Фото: ТАСС/Zuma/Stephen Lock

Певица и актриса рассказала о болезни Лайма в 2017 году в своих мемуарах. Звезда призналась, что в 2004-м ее укусил клещ, однако почти 10 лет ей ставили неверные диагнозы и выписывали лечение, которое не помогало.





Келли Осборн певица, актриса Я больше не могла так жить. Я позвала доктора нетрадиционной медицины и рассказала ему, что подозреваю, что у меня болезнь Лайма. Он был первый, кто меня послушал. В итоге результаты оказались положительными: у меня была третья стадия неврологической болезни Лайма.

При этом Осборн отметила, что долго скрывала болезнь, чтобы не делать недуг "инструментом саморекламы".

Аврил Лавин

Фото: ТАСС/EPA/ANDY RAIN

Впервые канадская певица написала о болезни в своих соцсетях в 2015 году, а в 2018-м дала интервью изданию Billboard. Она рассказала о борьбе с недугом, который врачам удалось диагностировать не сразу.





Аврил Лавин певица, музыкант Я провела в постели два года! Это все проклятые бактерии – их называют спирохеты. Из-за них пришлось пить ужасно сильные антибиотики, причем не один, а несколько сразу, так как был риск образования кисты.

Знаменитость отметила, что первые симптомы проявились после завершения гастрольного тура в 2014 году. Аврил страдала от приступов слабости и необъяснимых болей, ее состояние ухудшалось. Однажды ночью она проснулась из-за того, что ей не хватало воздуха.

Когда наконец медики смогли поставить диагноз, певица начала лечение, которое было достаточно успешным, чтобы Лавин смогла вернуться на сцену.