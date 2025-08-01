Певец Джастин Тимберлейк сообщил, что у него диагностировали болезнь Лайма

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Американский певец Джастин Тимберлейк сообщил, что врачи диагностировали у него болезнь Лайма. Об этом исполнитель написал на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

"Я говорю об этом не для того, чтобы вы меня пожалели, но хочу пролить свет на то, с чем мне пришлось столкнуться за кулисами", – написал Тимберлейк.

По словам певца, во время его мирового тура Forget Tomorrow он зачастую испытывал сильную невралгию, усталость или тошноту, выходя на сцену. Тем не менее он решил продолжить выступления, несмотря на болезнь.

Ранее СМИ сообщали о том, что состояние здоровья 70-летнего американского актера Брюса Уиллиса ухудшилось на фоне развивающейся деменции. Он столкнулся с серьезными нарушениями двигательных функций. Уиллис почти утратил способность ходить и говорить.

В середине июля российская певица Клава Кока опубликовала видеоролик из больницы и сообщила, что попала в медучреждение из-за болезни. По словам исполнительницы, заболевание привело к потере голоса. Несмотря на проблемы со здоровьем, отменять выступления она не намерена.