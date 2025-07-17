Певица Клава Кока сообщила, что попала в больницу

Фото: телеграм-канал "КЛАВА КОКА"

Российская певица Клава Кока опубликовала в своем телеграм-канале видеоролик из больницы и сообщила, что попала в медучреждение из-за болезни.

По словам исполнительницы, заболевание привело к потере голоса. Несмотря на проблемы со здоровьем, отменять выступления она не намерена.

"Не знаю, как буду выступать – ни завтра, ни на VK Fest. Ни сегодня, у меня тоже мероприятие", – обратила внимание она.

Кока уточнила, что принципиально хочет провести шоу с живым пением, поэтому предпринимает для этого все возможные меры. По словам певицы, 16 июля ее посещал фониатор, а в настоящий момент параллельно с работой она лечится капельницами, ингаляциями и другими методами.

"Не знаю, что делать. Ну, если что, будете петь за меня", – добавила певица.

Ранее Кока призналась, что ценит чистоплотность в мужчинах. Она обратила внимание, что никогда не смогла бы встречаться с партнером, который не умеет убирать за собой. Певица отметила, что не любит грязь, недельные залежи вещей, капли на зеркале, однако убирать за другим человеком беспорядок она не хочет.