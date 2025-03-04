Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Российская певица Клава Кока призналась, что ценит чистоплотность в мужчинах. По ее словам, она бы никогда не смогла быть с партнером, который не умеет убирать за собой. Об этом сообщает Pravda.Ru.

"Если мужчина не научился мыть за собой посуду, заправлять кровать и складывать вещи – сразу домой к маме на перевоспитание. У меня дома порядок, я не люблю грязь, недельные залежи вещей, капли на зеркале и все такое", – пояснила она.

Артистка подчеркнула, что не будет убирать за другим человеком беспорядок. По ее мнению, партнеры должны уважать друг друга.

Ранее Клава Кока рассталась с финалистом шоу "Сердце Клавы" Александром Повериным. Как отметила певица, отношения продлились 500 дней и закончились по ее инициативе. Она заявила, что не жалеет, однако призналась, что больно переживает расставание.

