Сестра Жанны Фриске Наталья рассказала о своем самочувствии после операции

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ)/Natalia Friske

Сестра певицы Жанны Фриске Наталья заявила, что чувствует себя хорошо после операции, которая потребовалась ей из-за абсцесса. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на социальные сети Фриске.

Блогера прооперировали 5 июля из-за того, что у нее загноились лимфоузлы. При этом Фриске считает, что проблема возникла из-за ангины, которой она переболела месяц назад.

В настоящий момент результаты ее анализов хорошие, а рана выглядит значительно чище, подчеркнула сестра певицы. Она добавила, что медики планируют выписать ее в ближайшие пару дней, однако окончательное решение еще не принято.

"Пока не загадываю, но очень-очень хочется. Я уже с ума схожу, конечно, в четырех стенах. Меня периодически спасает, что ко мне приходят", – поделилась Фриске.

Ранее стало известно, что советского и российского актера, кинорежиссера Александра Митту госпитализировали. Его помощник Геннадий Иванов не уточнил, когда продюсера отвезли в больницу.

За некоторое время до этого в телеграм-каналах появилась информация об ухудшившемся состоянии артиста. Однако сын Митты Евгений опровергал госпитализацию режиссера в тяжелом состоянии.