09 июля, 15:59Шоу-бизнес
Сестра Жанны Фриске Наталья рассказала о своем самочувствии после операции
Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ)/Natalia Friske
Сестра певицы Жанны Фриске Наталья заявила, что чувствует себя хорошо после операции, которая потребовалась ей из-за абсцесса. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на социальные сети Фриске.
Блогера прооперировали 5 июля из-за того, что у нее загноились лимфоузлы. При этом Фриске считает, что проблема возникла из-за ангины, которой она переболела месяц назад.
В настоящий момент результаты ее анализов хорошие, а рана выглядит значительно чище, подчеркнула сестра певицы. Она добавила, что медики планируют выписать ее в ближайшие пару дней, однако окончательное решение еще не принято.
"Пока не загадываю, но очень-очень хочется. Я уже с ума схожу, конечно, в четырех стенах. Меня периодически спасает, что ко мне приходят", – поделилась Фриске.
Ранее стало известно, что советского и российского актера, кинорежиссера Александра Митту госпитализировали. Его помощник Геннадий Иванов не уточнил, когда продюсера отвезли в больницу.
За некоторое время до этого в телеграм-каналах появилась информация об ухудшившемся состоянии артиста. Однако сын Митты Евгений опровергал госпитализацию режиссера в тяжелом состоянии.