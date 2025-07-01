Сын режиссера Александра Митты опроверг сообщения о его госпитализации

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Режиссера Александра Митту не госпитализировали в тяжелом состоянии, заявил его сын Евгений в беседе с РИА Новости.

Информация о госпитализации и ухудшившемся состоянии артиста опубликовал ранее телеграм-канал "112".

"Это неправда. Все хорошо", – подчеркнул Евгений.

Ранее сын Митты опровергал сообщения о том, что режиссер потерял сознание, а из-за воспаления легких ему понадобилась экстренная медицинская помощь.

По словам Евгения, данные слухи – бред. Аналогичная информация появляется в Сети уже несколько лет с целью заработка, подчеркнул он.

До этого СМИ писали, что у певца Юрия Антонова якобы диагностировали сердечное заболевание. Утверждалось, что музыкант обратился к медикам с болями в груди, а после осмотра кардиолога его госпитализировали. Однако позже Антонов назвал эту информацию ложной.