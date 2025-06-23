23 июня, 11:00Культура
Певец Юрий Антонов опроверг сообщения о своей госпитализации
Фото: ТАСС/URA.RU/ Роман Наумов
Певец Юрий Антонов опроверг информацию о своей госпитализации, сообщает Агентство "Москва".
Ранее телеграм-канал SHOT опубликовал сообщение о госпитализации артиста. У музыканта якобы диагностировали сердечное заболевание.
Утверждалось, что Антонов обратился к столичным медикам с болями в груди, а после осмотра кардиолога артиста госпитализировали. При этом, по данным СМИ, к настоящему времени его перевели на амбулаторное лечение.
До этого в соцсетях также появилась информация, что у актера Романа Попова произошел судорожный приступ, но от госпитализации он отказался. Как пояснил сам артист, он находится на лечении в домашних условиях, с его здоровьем все хорошо.
Кроме того, он рассказал о своей борьбе с опухолью. По словам актера, образование находилось в височно-лобной доле мозга.