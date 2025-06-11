Актриса Светлана Крючкова попала в больницу

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий

Народная артистка РСФСР Светлана Крючкова попала в больницу, где пробудет еще десять дней. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление актрисы.

"Я сейчас нахожусь в больнице, буду там почти до самого дня рождения (22 июня. – Прим. ред.). <…> Мне нужен покой, перегружаться мне нельзя", – пояснила Крючкова.

При этом актриса не уточнила причину госпитализации.

Ранее советский и российский актер Михаил Боярский попал в больницу. В середине апреля он упал за кулисами во время спектакля в Санкт-Петербурге. Супруга артиста Лариса Луппиан уточняла, что он сломал ребро.

Состояние здоровья Боярского не внушало опасений. В конце апреля народного артиста РСФСР выписали из больницы. Однако после произошедшего Боярский был вынужден пропустить несколько спектаклей, так как врачи рекомендовали артисту не выходить на сцену.