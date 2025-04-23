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23 апреля, 16:05

Культура

Получившего ушиб Боярского выписали из больницы

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Народного артиста РСФСР Михаила Боярского, который оступился на сцене и получил ушиб, выписали из больницы. Об этом в Театре имени Ленсовета сообщили РИА Новости.

О том, что артисту потребовалось лечь в больницу после падения во время спектакля в Санкт-Петербурге, стало известно 18 апреля.

По словам супруги артиста Ларисы Луппиан, он сломал себе ребро, после чего два дня оставался дома. Однако, когда у Боярского поднялась температура, супруга отвезла его на МРТ, которое и помогло выявить травму.

Также Луппиан сообщила, что врачи рекомендовали Боярскому не выходить на сцену на протяжении месяца, однако артист "будет смотреть по самочувствию".

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