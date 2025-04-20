ТАСС: врачи рекомендовали Михаилу Боярскому месяц покоя

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Врачи рекомендовали артисту Михаилу Боярскому, которого госпитализировали после падения в театре, не выходить на сцену на протяжении месяца. Об этом в беседе с ТАСС рассказала его супруга, художественный руководитель Театра имени Ленсовета, народная артистка России Лариса Луппиан.

"Вообще врачи ему сказали, что месяц они ему не разрешают на сцену выходить, но мы, артисты, такие, знаете – врачи нам одно говорят, а мы делаем другое, так что будет смотреть по самочувствию", – отметила она.

О том, что артисту потребовалось лечь в больницу после падения во время спектакля в Санкт-Петербурге, стало известно 18 апреля. Представители Театра имени Ленсовета подчеркивали, что его состояние не внушало опасений, но медики все же рекомендовали ему "некоторое время отдохнуть и восстановить силы".

Позже Луппиан заявила, что Боярский чувствует себя хорошо. По ее словам, артист сломал себе ребро, после чего два дня оставался дома. Однако, когда у него поднялась температура, супруга отвезла его на МРТ, которое и помогло выявить травмы.

