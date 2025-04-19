Супруга Михаила Боярского сообщила, что артист чувствует себя хорошо

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

Народный артист РСФСР Михаил Боярский, который был госпитализирован с переломом ребра и ушибом легкого, чувствует себя хорошо. Его выпишут на следующей неделе, сообщает ТАСС со ссылкой на супругу артиста, художественного руководителя Театра имени Ленсовета, народную артистку России Ларису Луппиан.

"Михаил Сергеевич в воскресенье упал в театре, сломал себе ребро. Два дня провел дома, но потом у него поднялась температура, и я его повезла на МРТ", – отметила она.

По словам Луппиан, именно МРТ и показало травмы Боярского.

О госпитализации артиста после падения во время спектакля в Санкт-Петербурге стало известно 18 апреля. В Театра имени Ленсовета на тот момент сообщили, что состояние здоровья Боярского не внушает опасений, однако врачи рекомендовали ему "некоторое время отдохнуть и восстановить силы".

В театре также уточнили, что он не примет участия в спектакле "Ромео и Джульетта".

Ранее народный артист России Никита Михалков опроверг информацию о проблемах со здоровьем. По словам режиссера, он чувствует себя хорошо и продолжает гастроли. Он указал, что недавно вернулся с выступлений в Воронеже и уже записал новый выпуск программы "Бесогон".

