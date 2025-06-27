Актер Попов признался в проблемах со зрением из-за онкологии

Фото: Роман Попов/Екатерина Чеснокова

Актер Роман Попов, известный публике по сериалу "Полицейский с Рублевки", рассказал о злокачественной опухоли мозга, что привело к проблемам со зрением. Об этом сообщает StarHit.

По словам артиста, в 2018 году врачи диагностировали у него астроцитому третьей степени. Он перенес операцию и проходил лечение до 2021 года, после чего болезнь отступила.

"Есть осложнение на зрение. Правый глаз – 0%, а левый – 300%. Впереди химия. Поборемся!" – заявил Попов.

Он уточнил, что до химиотерапии точно поучаствует в съемках, и выразил надежду, что "зритель ничего не заметит".

Актер, несмотря на ухудшение здоровья, продолжает работать над несколькими кинопроектами. Однако ему пришлось отказаться от участия в кинофестивале "Алые паруса".

Ранее в СМИ появилась информация о том, что у Попова якобы случился судорожный приступ, но от госпитализации он отказался. Комментируя ситуацию, актер сказал, что с его здоровьем все хорошо. С его слов, он находился в тот момент на съемках.