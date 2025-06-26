Михаил Боярский госпитализирован

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

Народный артист РСФСР Михаил Боярский попал в больницу. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Театра имени Ленсовета.

В настоящий момент актер находится в Мариинской больнице, где проходит плановое обследование после установки стента, уточнили в культурном учреждении.

В прошлый раз Боярский оказался в медучреждении в середине апреля. Тогда он упал за кулисами во время спектакля в Санкт-Петербурге. Супруга артиста Лариса Луппиан уточняла, что он сломал ребро.

Поскольку состояние здоровья артиста не вызывало опасений, в конце апреля его выписали и отправили домой. Тем не менее из-за травмы Боярский пропустил несколько спектаклей, поскольку врачи предписали ему не выходить на сцену некоторое время.

В связи с этим Театр имени Ленсовета временно приостанавливал показы спектакля "В этом милом старом доме". На сцену актер вернулся только летом. Тогда же были возобновлены постановки с его участием. В частности, 3 июня он вновь сыграл Эраста Петровича в "В этом милом старом доме".