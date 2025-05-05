Театр имени Ленсовета приостановил показы спектакля с Боярским до конца сезона

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Театр имени Ленсовета в Санкт-Петербурге приостановил показы спектакля "В этом милом старом доме" до конца сезона из-за самочувствия народного артиста РСФСР Михаила Боярского. Об этом говорится в телеграм-канале театра.

Там также отметили, что медики рекомендовали артисту не выходить на сцену в ближайшее время.

"Понимаем, что многих из вас огорчит эта новость, но все мы хотим, чтобы Михаил Сергеевич (Боярский. – Прим. ред.) вернулся на сцену как можно скорее, поэтому сейчас мы вынуждены поставить спектакль на паузу", – говорится в сообщении.

При этом в театре отметили, что 9 и 25 мая, 3 и 25 июня, а также 2 и 13 июля пройдут другие спектакли.

Ранее сообщалось, что Боярскому потребовалось лечь в больницу после падения во время спектакля в Санкт-Петербурге.

По словам супруги артиста Ларисы Луппиан, он сломал себе ребро, после чего два дня оставался дома. Однако, когда у Боярского поднялась температура, супруга отвезла его на МРТ, которое и помогло выявить травму.

Позже артиста выписали из больницы.