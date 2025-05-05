05 мая, 20:13Культура
Театр имени Ленсовета приостановил показы спектакля с Боярским до конца сезона
Фото: Москва 24/Игорь Иванко
Театр имени Ленсовета в Санкт-Петербурге приостановил показы спектакля "В этом милом старом доме" до конца сезона из-за самочувствия народного артиста РСФСР Михаила Боярского. Об этом говорится в телеграм-канале театра.
Там также отметили, что медики рекомендовали артисту не выходить на сцену в ближайшее время.
"Понимаем, что многих из вас огорчит эта новость, но все мы хотим, чтобы Михаил Сергеевич (Боярский. – Прим. ред.) вернулся на сцену как можно скорее, поэтому сейчас мы вынуждены поставить спектакль на паузу", – говорится в сообщении.
При этом в театре отметили, что 9 и 25 мая, 3 и 25 июня, а также 2 и 13 июля пройдут другие спектакли.
Ранее сообщалось, что Боярскому потребовалось лечь в больницу после падения во время спектакля в Санкт-Петербурге.
По словам супруги артиста Ларисы Луппиан, он сломал себе ребро, после чего два дня оставался дома. Однако, когда у Боярского поднялась температура, супруга отвезла его на МРТ, которое и помогло выявить травму.
Позже артиста выписали из больницы.