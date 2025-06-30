Сын Митты Евгений опроверг сообщения о том, что режиссеру понадобилась медпомощь

Фото: ТАСС/Павел Смертин

Режиссер Александр Митта не терял ночью сознание, ему не потребовалась экстренная медицинская помощь, заявил его сын Евгений в беседе с ТАСС.

Сообщение о плохом самочувствии режиссера ранее опубликовал телеграм-канал "112". По данным СМИ, медпомощь понадобилась Митте из-за воспаления легких.

Как отметил Евгений, подобная информация появляется в Сети уже несколько лет с целью заработка. Однако в настоящий момент у режиссера "все нормально", сознание ночью он не терял. Также сын Митты назвал данные слухи бредом.

До этого актер Роман Попов рассказал о злокачественной опухоли мозга, которая привела к проблемам со зрением. По словам артиста, в 2018 году врачи диагностировали у него астроцитому третьей степени.

Он перенес операцию и проходил лечение до 2021 года, после чего болезнь отступила. Актер уточнил, что ему предстоит химиотерапия, до начала которой он продолжит принимать участие в съемках. Вместе с тем Попов выразил надежду на то, что "зритель ничего не заметит".