Звезда "Эйфории" Эрик Дейн рассказал, что его правая рука перестала работать

Фото: YouTube.ru/Good Morning America

Звезда сериалов "Анатомия страсти" и "Эйфория" Эрик Дейн рассказал, что не может двигать правой рукой из-за своего диагноза.

В интервью "Доброе утро, Америка" актер поделился, что у него функционирует только левая сторона тела. При этом его левая рука "сдает", и Дейн считает, что через несколько месяцев он потеряет и ее. Кроме того, артист добавил, что беспокоится о ногах.

Причиной является боковой амиотрофический склероз (БАС). Дейн рассказал, что впервые заметил симптомы около года назад, когда начал испытывать слабость в правой руке. Сначала актер не придавал этому значения, так как подумал, что он просто слишком много печатал и рука устала.

Через несколько недель ситуация ухудшилась, Дейн обратился в больницу. Только через девять месяц обследований врачи поставили диагноз БАС. Это прогрессирующее заболевание нервной системы, которое поражает нервные клетки спинного и головного мозга и ведет к потере мышечного контроля. В настоящий момент лечения не существует.

Несмотря на паралич, актер не намерен сдаваться. Он заявил, что не считает, что это конец его истории.

"Я борюсь изо всех сил. Однако многое зависит не от меня", – признался Дейн.

Звезда "Анатомии страсти" добавил, что зол из-за возможности потерять контакт со своими детьми. Он воспитывает двух дочек 13 и 15 лет и волнуется, что они потеряют отца. Сам Дейн потерял своего в 7 лет.

О своей болезни актер рассказал в апреле этого года. При этом диагноз не помешал ему сняться в финальном сезоне сериала "Эйфория", который должен выйти в 2026 году.

Ранее Румер Уиллис, старшая дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур, рассказала о своей боли в День отца. Девушка выразила сожаление из-за того, что она не задавала отцу больше вопросов, пока могла.