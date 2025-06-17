Врач Мэттью Перри сознался, что перед смертью актера давал ему наркотики

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Врач Сальвадор Пласенсия во время судебного заседания сознался, что на протяжении нескольких недель до смерти актера Мэттью Перри давал ему наркотики. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на New York Times.

Согласно данным следствия, доктор неоднократно приезжал домой к Перри, чтобы ввести ему наркотик. Кроме того, они встречались на общественной парковке, где Пласенсия делал инъекции актеру на заднем сиденье автомобиля.

Если врача признают виновным по четырем пунктам обвинения, ему грозит до 40 лет тюрьмы, а также штраф в размере 2 миллионов долларов.

Всего по делу Перри предъявлено обвинение пяти людям, четверо из них уже признали вину. С версией прокуроров не согласна только наркодилер Джасвин Сангха.

О смерти Перри стало известно 28 октября 2023 года. Он скончался в собственном доме в Лос-Анджелесе, где утонул в джакузи в результате острого воздействия наркотика.

Спустя время полицейские заявили, что наркотики в дом артиста принесла актриса Брук Мюллер. По данным СМИ, также были арестованы врач и несколько торговцев наркотиками. По мнению полицейских, они помогали актеру добыть и доставить психотропное вещество.

После журналисты сообщили, что личный помощник актера Кеннет Ивамаса ввел знаменитости последнюю дозу запрещенного вещества, от которой он умер.

Ивамаса признал вину по одному из пунктов обвинения, связанного со сговором с целью распространения наркотиков. Также вину в преступном сговоре признал врач Марк Чавес.