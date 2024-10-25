Отчим и сестра актера Мэттью Перри впервые высказались о его смерти

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Отчим и сестра актера Мэттью Перри впервые прокомментировали его смерть. В интервью журналу HELLO Кит Моррисон и Кейтлин Моррисон рассказали о поддержке людей, борющихся с зависимостью.

По словам отчима актера, Перри всегда стремился сделать в своей жизни что-то значимое.

"Это было шоком для нас. Люди, потерявшие ребенка, скажут вам, что даже если вы морально готовы к такому исходу, это все равно разрушительно. Мы стали держаться за эту решимость и хотим сделать что-то полезное", – сказал мужчина.

Сводная сестра Перри сейчас является управляющей филиалом его благотворительного фонда. По ее словам, она до сих пор чувствует, будто они с братом работают вместе.

"Он обладал способностью наполнять комнату светом. Когда люди были в одном помещении с Мэттью, они чувствовали его магнетическую энергию", – сказала Моррисон.

Фонд Перри был создан для оказания помощи в лечении и поддержке людей, борющихся с зависимостью.

Актер скончался 28 октября 2023 года в Лос-Анджелесе. Тело Перри нашли в джакузи. Позднее выяснилось, что он утонул в результате острого воздействия наркотика.

В июне полицейские заявили, что наркотики в дом Перри принесла актриса Брук Мюллер. Правоохранители допросили женщину и обыскали ее дом, изъяли компьютер и телефоны. По информации иностранных СМИ, также были арестованы врач и несколько торговцев наркотиками. По мнению полицейских, именно они помогали актеру добыть и доставить психотропное вещество.

После СМИ сообщили, что личный помощник Перри Кеннет Ивамаса ввел знаменитости последнюю дозу запрещенного вещества, после которой тот умер. Он признал вину по одному из пунктов обвинения, связанного со сговором с целью распространения наркотиков. Врач Мэттью Перри Марк Чавес также признал вину в преступном сговоре.