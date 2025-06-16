Дочь Брюса Уиллиса рассказала о своей боли в День отца

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ)/Rumer Glenn Willis

Румер Уиллис, старшая дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур, рассказала, что переживает День отца с болью из-за болезни актера. Пост девушка опубликовала в своих соцсетях.

Уиллис написала, что у нее в груди ноет от желания поговорить с отцом, и выразила сожаление из-за того, что она не задавала ему больше вопросов. Также девушка отметила, что знает, что актер не хотел бы, чтобы она грустила.

"Я постараюсь быть благодарной — за то, что ты мой папа, что ты рядом, и я все еще могу обнять тебя, поцеловать, рассказать тебе истории. Я буду благодарна за каждое мгновение с тобой", – написала дочь актера.

Пост опубликовала и актриса Эмма Хеминг Уиллис, жена актера, с которой он поженился в 2009 году. В своей публикации супруга Уиллиса написала: "Любовь всем отцам, живущим с болезнями или инвалидностью, которые продолжают быть рядом так, как могут, и детям, которые поддерживают их".

В 2022 году стало известно, что Брюс Уиллис прекращает актерскую карьеру из-за диагностированной афазии, то есть расстройства речи. Однако в феврале 2023 года супруга актера рассказала, что у него диагностирована лобно-височная деменция. Сегодня не существует действенных способов лечения этой болезни.