Деми Мур заявила, что экс-супруг Брюс Уиллис всегда будет ее семьей

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Американская актриса Деми Мур заявила, что экс-супруг Брюс Уиллис, который болеет деменцией, всегда будет ее семьей. Она навещает его каждую неделю и "постоянно присутствует" в жизни актера, сообщает Variety.

По словам Мур, перед ней никогда не стоял вопрос о поддержке общения с Уиллисом и его семьей.

"Я прихожу, потому что так делают для любимых людей", – отметила она.

Кроме того, артистка верит, что история о ее дружбе с бывшим супругом может стать источником вдохновения для тех, кто пережил развод. Она заявила, что есть способ пережить окончание отношений иначе.

"Жизнь после развода есть. Есть способ оставаться родителями", – подчеркнула Мур.

Ранее СМИ писали, что она поражена состоянием своего экс-супруга. Актриса оказалась убита горем после того, как навестила бывшего мужа, а Уиллис не узнал ее.

Проблемы со здоровьем у актера начались несколько лет назад. СМИ писали, что некоторое время он был вынужден сниматься с наушником в ухе. По информации журналистов, актеру диктовали текст прямо на съемочной площадке. В 2021 году его супруга рассказала о решении Уиллиса завершить карьеру.

В 2023 году в СМИ появилась информация, что у актера выявили лобно-височную деменцию. Сообщалось, что она приводит к постепенной потере когнитивных способностей.

В сентябре прошлого года стало известно, что состояние актера ухудшилось. В частности, журналисты писали, что в последнее время Уиллис почти не может ходить самостоятельно, поэтому везде находится в сопровождении ассистента или охранника.

В марте 2025 года актеру должно исполниться 70 лет. Однако близкие переживают, что он может не дожить до юбилея. По словам источников, семья уже "готовится к неизбежному".