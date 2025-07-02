Блогер Айза рассказала, что много лет просыпается уставшей

Фото: vk.com/Айза-Лилуна Ай

Российская блогер Айза-Лилуна Ай (настоящее имя – Айза Анохина. – Прим. ред.) рассказала, что на протяжении многих лет просыпается уставшей из-за ночных кошмаров. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на телеграм-канал телеведущей.

Блогер уточнила, что каждую ночь ей снятся яркие и эмоциональные, но при этом плохие сны. Под публикацией многие пользователи признались, что тоже сталкивались с такой проблемой. Некоторые подписчики порекомендовали девушке обратиться к врачу.

"Психика кричит: "SOS!" Когда кошмары сниться перестанут, то это будет значить, что психика справилась", – заявила одна из девушек под постом блогера.

Ранее Айза рассказала о личном горе, однако детали раскрывать не стала. Поклонники предположили, что блогер разошлась со своим молодым человеком Степаном Кузьменко.

Однако после телеведущая сообщила подписчикам, что их домыслы не соответствуют действительности. Девушка объяснила, что причина ее тревоги слишком личная, поэтому не может поделиться этим в Сети. Однако Айза заявила, что справится с тем, что происходит в ее жизни.

