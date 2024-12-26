Певец Стас Пьеха признался, что до сих пор страдает депрессией

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Российский артист Стас Пьеха в интервью "Газете.ру" рассказал, что по-прежнему не может справиться с депрессией, которая появилась у него из-за перенесенного коронавируса.

Пьеха признался, что чувствовал пустоту и полную бессмысленность. По словам исполнителя, он не мог ничего делать, никуда ходить и даже есть, так как понимал, что все это не имеет никакого значения. Ему, как утверждает артист, хотелось лишь лежать и смотреть в одну точку.

Певец описал своей состояние как "безвыходное положение с плохими мыслями". Он заявил, что хочет побыстрее найти выход из этого, однако его нет, поэтому он не может полностью справиться с депрессией.

"Здорово, когда есть какая-то деятельность, а если бывают моменты, когда ее нет, я хожу просто на ту же амбулаторку, на групповые встречи с психологами, социализируюсь, поскольку понимаю, что моя задача – просто приносить свое туловище куда-то. Голова сама потом доедет, потому что голова ничего не хочет", – подытожил Пьеха.

Между тем зарубежные издания отметили рост количества депрессивных расстройств в мире, который, по их оценкам, сравним с масштабом эпидемии. Это вызывает тревогу, заявил профессор эпидемиологии Йоркского университета Кейт Пикетт.

Из-за тревоги и депрессии людьми пропускается около 12 миллиардов трудовых дней каждый год, что приводит к потере триллиона рублей мировой экономики, утверждает Всемирная организация здравоохранения и Международная организация труда.

