FT: рост количества депрессивных расстройств в мире достиг масштабов эпидемии

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Рост количества депрессивных расстройств в мире сравним с масштабом эпидемии. Такую оценку привела газета Financial Times, отметив, что ситуация влияет на рынок труда.

Количество депрессивных расстройств растет, в том числе среди молодежи. Это вызывает тревогу, заявил профессор эпидемиологии Йоркского университета Кейт Пикетт.

"Нас спрашивают, не отмечаем ли мы рост числа психических расстройств просто потому, что люди стали охотнее о них рассказывать, однако рост настолько велик, что отрицать реальные изменения невозможно", – отметил ученый.

Из-за тревоги и депрессии людьми пропускается около 12 миллиардов трудовых дней каждый год, что приводит к потере триллиона рублей мировой экономики, утверждает Всемирная организация здравоохранения и Международная организация труда.

Ранее стало известно, что треть опрошенных россиян (35%) уволились с прошлого места работы из-за неготовности работодателя повышать зарплату, еще 34% назвали причиной профессиональное выгорание и стресс.

При этом россияне признались, что бороться с выгоранием им помогает активное времяпрепровождение (34%). Другими популярными способами перезагрузиться и восстановить силы для многих являются отпуск (30%) и смена деятельности (26%), где возможно будет "реализовать свой потенциал без перегрузок".

