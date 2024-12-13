ЦБ перечислил меры стимулирования, чтобы сотрудники фирм не увольнялись

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Российский Центробанк перечислил меры, которые начали применять компании для удержания и привлечения сотрудников, пишет РБК со ссылкой на доклад "Региональная экономика: комментарии ГУ Банка России".

Так, на фоне дефицита кадров работодатели стали индексировать зарплаты, оплачивать проценты по ипотеке, давать возможность выкупа жилья по льготным целям, предлагать расширенный социальный пакет, абонементы в фитнес-залы, а также компенсировать билеты на мероприятия и оплату детского отдыха.

С другой стороны, многие фирмы увеличили интенсивность использования труда, в частности, перешли на шестидневную рабочую неделю для выполнения растущих объемом заказов. Некоторые также стали привлекать студентов для работы на неполный рабочий день.

Согласно проведенному исследованию, 35% от уволенных россиян решили сменить место работы из-за неготовности работодателя повышать зарплату, а еще 34% в качестве причины ухода назвали выгорание и стресс. Кроме того, 24% сказали об отсутствии карьерного роста, а 18% посетовали на конфликты с коллегами и руководством.

