Режиссера Александра Митту госпитализировали

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Советский и российский актер, кинорежиссер и продюсер Александр Митта доставлен в больницу. Об этом ТАСС рассказал помощник народного артиста России Геннадий Иванов.

При этом представитель актера не уточнил, когда был госпитализирован Митта. Он также не привел никакой дополнительной информации.

При этом накануне сын Митты Евгений заявлял, что его отца не доставляли в больницу в тяжелом состоянии. Информация об ухудшившемся состоянии артиста появилась ранее в телеграм-каналах. Его сын сообщил, что актер чувствует себя хорошо.

До этого Евгений опровергал сведения о том, что его отец потерял сознание, а также то, что из-за воспаления легких ему понадобилась экстренная медицинская помощь.

