Помощник Митты Иванов: режиссер перестал ходить

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Народный артист России, режиссер Александр Митта чувствует себя хорошо, однако перестал ходить. Об этом заявил его помощник Геннадий Иванов, передает Агентство "Москва".

В свою очередь, сын артиста Евгений Митта уточнил, что не будет комментировать слухи о текущем состоянии отца.

"Не считаю, что это нужно делать. О каких-либо подробностях говорить с посторонними не хочу, их не должно это волновать", – указал он.

В ноябре 2024 года СМИ писали, что режиссеру поставили паллиативный статус и он перестал вставать с кровати. Как отмечали журналисты, врачи диагностировали у него сухой некроз конечностей.

При этом сын Митты опровергал информацию об ухудшении состоянии здоровья отца. С его слов, артист чувствовал себя нормально.