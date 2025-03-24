Актриса Кондулайнен опровергла информацию о проблемах со здоровьем

Фото: Агентство "Москва"

Заслуженная артистка России Елена Кондулайнен заявила, что информация об ухудшении состояния ее здоровья не соответствует действительности.

"У меня все хорошо! И чувствую себя хорошо", – сказала она Агентству "Москва".

Ранее СМИ писали, что Кондулайнен трудно передвигаться и говорить после перенесенного инсульта. Актриса якобы страдает от слабости, тревожности и сыпи на лице.

Ранее народному артисту РФ Сергею Жилину провели операцию после госпитализации. Представительница музыканта рассказала, что у Жилина начались острые боли, после чего он вызвал скорую помощь.

Затем потребовалось незначительное операционное вмешательство. Ничего серьезного не произошло, уточнила собеседница СМИ и добавила, что через несколько дней артиста могут выписать из больницы.