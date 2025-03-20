Директор певицы Хлебниковой опроверг проблемы с ее здоровьем

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Певица Марина Хлебникова находится на гастролях. Информация об ухудшении состояния ее здоровья не соответствует действительности, рассказал концертный директор певицы Данила Прайс.

"Я читал эту информацию, как всегда ничем не подтвержденную. Марина вернулась из тура по Белоруссии и в данный момент летит в другой тур по Дальнему Востоку, поэтому не очень понимаю, откуда взялась такая информация", – цитирует его Агентство "Москва".

Ранее в СМИ появилась информация, что Хлебниковой потребовалась медицинская помощь. Сообщалось, что певице якобы диагностировали местную инфекцию кожи и атеросклеротическую болезнь сердца.

Ранее сын народной артистки РФ Елены Яковлевой Денис Шальных опроверг информацию о госпитализации матери. Мужчина негативно высказался о журналистах, которые распространили подобные слухи. Он также не стал отвечать на вопрос о самочувствии Яковлевой.

В свою очередь, помощница актрисы Мария не подтвердила и не опровергла сообщения СМИ.