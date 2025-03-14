Сын актрисы Яковлевой опроверг слухи о ее госпитализации

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сын народной артистки России Елены Яковлевой Денис Шальных опроверг сообщения о госпитализации матери, сообщает телеканал "360".

Мужчина негативно высказался о журналистах, которые распространили подобные слухи. Он также не стал отвечать на вопрос о самочувствии Яковлевой.

В свою очередь, помощница актрисы Мария не подтвердила и не опровергла сообщения СМИ, указав, что ей нужно сначала проверить эту информацию.

Ранее в телеграм-каналах сообщалось об экстренной госпитализации Яковлевой. СМИ писали, что актрису доставили в больницу с сильными болями в животе. У нее якобы было выявлено заболевание брюшной полости и обнаружено новообразование в печени.

Между тем народная артистка РСФСР Валентина Талызина опровергла информацию об ухудшении состояния здоровья. Она сказала, что чувствует себя хорошо и находится дома. При этом журналисты рассказывали, что самочувствие Талызиной якобы ухудшилось из-за рака поджелудочной железы.