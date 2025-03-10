Директор Долиной Пудовкин опроверг слухи о проблемах со здоровьем артистки

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Концертный директор певицы Ларисы Долиной Сергей Пудовкин опроверг информацию о плохом самочувствии исполнительницы, передает News.ru.

Ранее сразу несколько телеграм-каналов написали, что Долина обратилась за медпомощью из-за травмы плеча. Артистка якобы не могла пошевелить рукой.

Пудовкин призвал всех обратить внимание на плотный гастрольный график исполнительницы, а также на ее активность в соцсетях. По его словам, 8 марта Долина выступала в Смоленске, 9-го числа – в Калуге, а 10-го споет для зрителей в Кирове. Кроме того, у певицы запланированы концерты в Набережных Челнах, Ижевске, Самаре и еще в 24 городах.

"Это не реклама концертов, везде аншлаги, но вряд ли есть лучший ответ по поводу самочувствия Ларисы Долиной. Вы можете посмотреть на ее страницы в соцсетях и увидеть хронику ее передвижений по стране. Дай бог всем такого же прекрасного самочувствия", – заявил концертный директор.

Он также напомнил, что 10 сентября Долина выступит в Кремле в рамках своего 70-летнего юбилея, а после отправится в тур "Юбилей в кругу друзей", состоящий из 70 городов России. В связи с этим команда артистки сделает все возможное для обеспечения комфорта и здоровья певицы.

Ранее народный артист РСФСР Юрий Каюров повредил левый тазобедренный сустав. Актер заявил, что упал на улице, когда шел в магазин. При этом, по данным СМИ, тот поскользнулся на тротуаре и травмировал бок. От госпитализации артист отказался и начал восстановление дома.

