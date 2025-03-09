09 марта, 20:09Культура
Юмориста Петросяна выписали из больницы
Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев
Народного артиста РСФСР, юмориста Евгения Петросяна выписали из больницы. Об этом в беседе с Агентством "Москва" рассказала его супруга Татьяна Брухунова.
"Да, выписали. Завтра будет концерт", – сказала Брухунова.
Уточняется, что юморист выступит с концертом в Серпухове.
Утром 8 марта несколько телеграм-каналов сообщили, что у юмориста случилось желудочно-кишечное кровотечение. Именно поэтому его якобы доставили в Боткинскую больницу.
Спустя время СМИ со ссылкой на близкие к артисту источники заявили, что Петросян госпитализирован. Однако название больницы, куда его доставили, и диагноз не назывались.
Позже супруга Петросяна подтвердила сведения о госпитализации своего мужа. При этом она назвала фейком информацию о том, что он находится в реанимации в критическом состоянии.