Юмориста Петросяна выписали из больницы

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Народного артиста РСФСР, юмориста Евгения Петросяна выписали из больницы. Об этом в беседе с Агентством "Москва" рассказала его супруга Татьяна Брухунова.

"Да, выписали. Завтра будет концерт", – сказала Брухунова.

Уточняется, что юморист выступит с концертом в Серпухове.

Утром 8 марта несколько телеграм-каналов сообщили, что у юмориста случилось желудочно-кишечное кровотечение. Именно поэтому его якобы доставили в Боткинскую больницу.

Спустя время СМИ со ссылкой на близкие к артисту источники заявили, что Петросян госпитализирован. Однако название больницы, куда его доставили, и диагноз не назывались.

Позже супруга Петросяна подтвердила сведения о госпитализации своего мужа. При этом она назвала фейком информацию о том, что он находится в реанимации в критическом состоянии.