Жена Петросяна Брухунова: информация о нахождении артиста в реанимации – фейк

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Супруга юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова подтвердила сведения о госпитализации своего мужа. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена), записав на эту тему видеообращение.

При этом Брухунова назвала фейком информацию о том, что ее супруг находится в реанимации в критическом состоянии.

"Я не знаю, кто распространяет эти грязные слухи, сплетни <...>, но к Петросяну это никакого отношения не имеет", – подчеркнула супруга народного артиста РСФСР.

Утром 8 марта несколько телеграм-каналов сообщили, что у юмориста случилось желудочно-кишечное кровотечение. Именно поэтому его якобы доставили в Боткинскую больницу.

Спустя время СМИ со ссылкой на близкие к артисту источники заявили, что Петросян госпитализирован. Однако название больницы, куда его доставили, и диагноз не раскрывались.

При этом в Боткинской больнице заявили, что народный артист РСФСР не поступал на лечение "ни в отделение реанимации, ни в стационар".

