Евгений Петросян выложил видеопоздравление с 8 Марта

Фото: instagram.com(принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/Евгений Петросян

Народный артист РСФСР Евгений Петросян опубликовал в своих социальных сетях поздравление с Международным женским днем.

"Дорогие женщины, хочу от всего сердца поздравить вас с праздником. Этот день надо расценивать как любовь мужчин к женщинам. Их отношение должно быть самым нежным не только восьмого марта, но и весь год. Вот в чем секрет этого праздника", – цитирует его видеопоздравление ТАСС.

Утром 8 марта СМИ сообщили, что у народного артиста началось желудочно-кишечное кровотечение, в связи с чем его доставили в московскую больницу. Супруга юмориста Татьяна Брухунова не стала комментировать сведения о госпитализации мужа.

Некоторые телеграм-каналы утверждали, что Петросяна отвезли в Боткинскую больницу, однако представители учреждения сказали журналистам, что артист не поступал на лечение "ни в отделение реанимации, ни в стационар".

